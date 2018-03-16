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الجمعة، 16 مارس 2018 11:21 ص
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إخماد حريق بشقة سكنية فى إمبابة دون إصابات

الجمعة، 16 مارس 2018 11:22 ص
إخماد حريق بشقة سكنية فى إمبابة دون إصابات حريق شقة سكنية - أرشيفية





كتب عبد الرحمن سيد
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نجح رجال الحماية المدنية فى السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بمنطقة إمبابة، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان دون وقوع إصابات.

 

تلقت غرفة عمليات نجدة الجيزة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى إمبابة، وتم الدفع بـ5 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


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