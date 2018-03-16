أوكرانيا تقرر منع المقيمين الروس من المشاركة فى انتخابات بلدهم الرئاسية







(أ ف ب)

أعلنت اوكرانيا الجمعة انها ستمنع الناخبين الروس من الوصول إلى قنصليات بلدهم للتصويت الأحد فى الانتخابات الرئاسية التى ستجرى بعد أربع سنوات تماما على ضم موسكو شبه جزيرة القرم.

وقال وزير الداخلية الأوكرانى ارسن افاكوف على صفحته على فيسبوك، إن الشرطة التى تحرس البعثات الدبلوماسية الروسية "فى كييف وخاركيف واوديسا ولفوف، لن تسمح للمواطنين الروس بالوصول إلى هذه المبانى للتصويت".

وأضاف أن هذا القرار اتخذ ردا على تنظيم الانتخابات الرئاسية "بشكل غير قانوني" فى القرم حيث ستفتح مراكز اقتراع فى سيباستوبول وسيمفيروبول خصوصا.

وقال افاكوف إنه "بناء على شن روسيا حرباً عدوانية على عدة صعد ضد أوكرانيا، رأت وزارة الداخلية الأوكرانية انه من المستحيل اجراء انتخابات تنتهك القوانين الاوكرانية على الأراضى الأوكرانية".