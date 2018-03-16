أهالى نجع الركابات بسوهاج يطالبون بسرعة إحلال وتجديد المسجد الرئيسى







سوهاج – عمرو خلف

طالب أهالى نجع الركابات بنجوع بنى واصل بمركز ساقلتة بمحافظة سوهاج، مديرية الأوقاف، بسرعة إحلال وتجديد المسجد الرئيسى للنجع بعد انهيار جزء منه خوفًا من انهياره بالكامل أثناء الصلاة، خاصة وان المسجد صدر له قرار إزالة عام 2016 ولم ينفذ حتى الآن، ما آثار استياء أهالى النجع والذى يقدر عدد سكانه 8 آلاف نسمة، وتم بناء المسجد عام 1982 بالجهود الذاتية، وبعد سنوات طويلة بدأت أجزاء من المسجد تتساقط على المصلين مما يشكل خطورة عليهم وتم معاينة المسجد أكثر من مرة وصدر له قرار إزالة عام 2016 إلا أنه لم ينفذ حتى الآن.

وانتقل "اليوم السابع" إلى نجع الركابات بمركز ساقلتة، والتقى ببعض أهالى النجع، وقال فى البداية الضبع محمد منصور من أهالى النجع، أن المسجد الرئيسى تم إنشائه عام 82 بالجهود الذاتية وفى عام 95 تم انضمامه لمديرية الأوقاف وبعد سنوات اكتشفنا إن المسجد فى طريقه للانهيار بعد سقوط بعض الأحجار الخاصة به علينا وبعض من أجزائه، بالإضافة إلى سقوط الأمطار مما زاد من انهيار المسجد.

وأكمل قائلًأ: "توجهنا بعدها إلى المسئولين بمديرية الأوقاف وتم إجراء المعاينة للمسجد وصدر له بالفعل قرار إزالة عام 2011، ثم قرار إزالة آخر عام 2016، ولكن لم ينفذ حتى الآن"، وتابع: "نحن نعيش فى خطورة حقيقية أثناء الصلاة لسقوط الرمل والأسمنت علينا من سقف المسجد، بالإضافة إلى تشقق جدرانه"، مطالبًا مديرية الأوقاف بسوهاج بسرعة إحلال وتجديد المسجد.

فيما قال صبرة خلف من أهالى النجع، "نعيش دائما فى قلق وتوتر خوفا من انهيار المسجد فى أى لحظة فجدران المسجد ودورات المياه منهارة من الداخل، وكذلك السقف الخارجى وصدر للمسجد قرارين إزالة، ولكن لم يتم التنفيذ حتى الآن، وقد تم تخصيص مبلغ 400 ألف حنيه قبل ذلك لعملية الاحلال والتجديد، ولكنها لم تبدأ حتى الآن، ونطالب بسرعة هدم وبناء المسجد فى أسرع وقت لحماية المصلين من انهيار المسجد".

ومن جانبه، قال الشيخ على طيفور وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج: "تم مخاطبة الإدارة الهندسية بمديرية الأوقاف بسوهاج من قبل الإدارة العامة للشئون الهندسية بوزارة الأوقاف لعمل المعاينات اللازمة وإنهاء الإجراءات فى أقرب وقت مع إدراج إحلال وتجديد المسجد فى خطة الوزارة بعد موافقة الإدارة العامة للشئون الهندسية بوزارة الأوقاف".































