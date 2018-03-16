أنور قرقاش: التوجه السعودى يعبّر عن طموحات الجيل جديد ولغة إيران مرتبطة بالماضى

أنور قرقاش: التوجه السعودى يعبّر عن طموحات الجيل جديد ولغة إيران مرتبطة بالماضىالجمعة، 16 مارس 2018 08:23 م
أنور قرقاش
كتب هيثم سلامة
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قال أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتى، إن المتابع يلاحظ توجه الدولة السعودية إلى أمال وطموحات الأجيال القادمة، وبالمقابل فإن لغة إيران وسياستها مرتبطة بالماضى.
وكتب أنور قرقاش، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة تويتر:"لايفوت المتابع المنصف إلا أن يلاحظ أن حيوية التوجه السعودى يعبّر عن آمال وطموحات جيل جديد ولغة المستقبل، وبالمقابل فلغة إيران وتكلّس سياساتها فلغة مرتبطة بالماضي".
وأضاف قائلاً :"شتّان بين رؤية سعودية إيجابية تدرك الحاجة للتعامل مع طموحات جيل شاب وتطلعه للتنمية والاستقرار، ورؤية إيرانية توسعية لا مساحة فيها للتنمية أو احتياجات الشباب وآمالهم".
أنور قرقاش
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