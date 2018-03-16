video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 16 مارس 2018 01:16 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

أنجلينا جولى عن ذكرى الأزمة السورية: "مأساة من صنع الإنسان"

الجمعة، 16 مارس 2018 12:00 ص
أنجلينا جولى عن ذكرى الأزمة السورية: "مأساة من صنع الإنسان" أنجلينا جولى مع طفلة سورية





(أ ش أ)
إضافة تعليق

أصدرت المفوضية العليا لشئون اللاجئين فى جنيف بيانا لمبعوثتها الخاصة الممثلة العالمية أنجلينا جولي، بمناسبة الذكرى السنوية السابعة لبدء الحرب السورية.

وقالت جولى إن اليوم هو إحياء لعلامة بارزة مخزية فى مأساة من صنع الإنسان وهى الصراع السوري.

وأضافت أن هذه الحرب دارت بشكل حصرى تقريبا ضد المدنيين والذين تعرضوا للقصف أو القصف بالغاز أو الحصار أو التجويع أو التعذيب أو التشريد ولمدة سبع سنوات لا تنتهى.

وذكرت جولى أنه وأمام أعين العالم تم التضحية بمئات الآلاف من الأرواح البريئة فى هذا الصراع الذى لا معنى له.

وتابعة الممثلة العالمية، أنه وبعد سبع سنوات من الحرب والفظائع فإنه لا توجد أية أعذار.

وأشارت إلى أن اللاجئين السوريين الذين التقتهم قد تعبوا من الوعود الفارغة والبيانات المتعاطفة خاصة وأن الجميع يرى أن المجتمع الدولى لا يتصرف كما ينبغى وأن البلدان ذات النفوذ تضع مصالحها قبل القانون الدولى وقبل حقوق الشعب السورى وبطريقة لا نزاهة فيها.

ونوهت جولى بأن المجتمع الدولى سيكون مسكونا بعقود قادمة من الفشل فى سوريا كما حدث إزاء جرائم جماعية أخرى فى الماضى القريب.

وأعربت عن تضامنها مع العائلات السورية التى لم تلعب أى دور فى الصراع والتى دمرت منازلها وسبل عيشها وآمالها وكذلك مع كل شخص يعمل بشجاعة لإنقاذ الأرواح وتخفيف المعاناة داخل سوريا فى ظروف صعبة بشكل لا يمكن تصوره.

وقالت أنه وإلى أن يتحقق السلام فى سوريا فإنه من الواجب الاستمرار فى حماية الذين أُجبروا على النزوح من منازلهم أينما كانوا وهو أقل ما يمكن القيام به.

ودعت جولى مجددا أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالعمل مع الدول الأخرى لمعالجة جذور النزاع مع المطالبة ليس فقط بوقف إطلاق النار وبمسار دبلوماسى للخروج من الأزمة بل وأيضا بالعدالة والمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان الوحشية المرتكبة ضد الشعب السوري.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أنجلينا جولى: الأمهات لا يجدن وقتا للراحة

اليوم العالمى للمرأة.. أنجلينا جولى وميناج وسكارليت أبرز سفراء العمل الإنسانى

صور.. الأمين العام للناتو يستقبل أنجلينا جولى بمقر الحلف فى بروكسل

أنجلينا جولى

الأزمة السورية

سوريا

اخبار سوريا




لا تفوتك
هل يغيب عبد الله السعيد عن المونديال حال إيقافه 6 أشهر؟.. الجبلاية ترد

هل يغيب عبد الله السعيد عن المونديال حال إيقافه 6 أشهر؟.. الجبلاية ترد

فيديو.."مصر ولادة"..أغنية وطنية جديدة لصابر الرباعى بندوة القوات المسلحة

فيديو.."مصر ولادة"..أغنية وطنية جديدة لصابر الرباعى بندوة القوات المسلحة

أبطال يقودهم بطل.. رسائل رجال القوات المسلحة فى الندوة التثقيفية الـ27.. الرئيس السيسى: مستعد ألبس الأفرول وأقاتل لتحيا مصر.. ويؤكد: "أقسم بالله لو سقطت مصر لضاعت الأمة".. وأبناء الشهداء للرئيس: سنكون أبطال

أبطال يقودهم بطل.. رسائل رجال القوات المسلحة فى الندوة التثقيفية الـ27.. الرئيس السيسى: مستعد ألبس الأفرول وأقاتل لتحيا مصر.. ويؤكد: "أقسم بالله لو سقطت مصر لضاعت الأمة".. وأبناء الشهداء للرئيس: سنكون أبطال

"حق مريم لن يضيع" موجة غضب مصرية تجتاح مواقع التواصل للمطالبة بالقصاص للشابة المقتولة فى بريطانيا.. السقا وزينة وإنجى علاء ينضمون للحملة.. وابنة عم مريم: المستشفى لم تعطى أسرتها تقارير عن الحالة حتى الآن

"حق مريم لن يضيع" موجة غضب مصرية تجتاح مواقع التواصل للمطالبة بالقصاص للشابة المقتولة فى بريطانيا.. السقا وزينة وإنجى علاء ينضمون للحملة.. وابنة عم مريم: المستشفى لم تعطى أسرتها تقارير عن الحالة حتى الآن

كريستيانو رونالدو يدعم قائمة منتخب البرتغال لمواجهة مصر

كريستيانو رونالدو يدعم قائمة منتخب البرتغال لمواجهة مصر

السيسى: لو اجتمع المصريون بحبهم كأس العالم هايجى.. مفيش حاجة بعيدة على ربنا

السيسى: لو اجتمع المصريون بحبهم كأس العالم هايجى.. مفيش حاجة بعيدة على ربنا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة