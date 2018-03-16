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أمريكا تجدد التزامها بدعم العراق وشعبه فى جهوده لتحقيق الاستقرار

الجمعة، 16 مارس 2018 02:57 م
أمريكا تجدد التزامها بدعم العراق وشعبه فى جهوده لتحقيق الاستقرار رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى - أرشيفية





أ ش أ
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جددت الولايات المتحدة الأمريكية تأكيد التزامها بدعم العراق وشعبه فى جهوده لتحقيق الاستقرار والديمقراطية ومنع حدوث فضائع على غرار مجزرة حلبجة التى يصادف اليوم 16 مارس الذكرى الـ30 لحدوثها.

وقالت السفارة الأمريكية فى بغداد، فى بيان، أوردته قناة الحرة الأمريكية، اليوم الجمعة، إن هذه الذكرى المهيبة هى يوم حداد لكل العراقيين وخاصة فى إقليم كردستان، مقدمة التعازى العميقة لأولئك الذين فقدوا أفرادا من عائلاتهم فى ذلك اليوم"، وانطلقت فى إقليم كردستان اليوم الجمعة فعاليات استذكار الذكرى الثلاثين لقصف مدينة حلبجة، من قبل نظام الرئيس الأسبق صدام حسين بمشاركة ممثل الحكومة العراقية.

 

 

 


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