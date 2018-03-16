أمانة إعلام كلنا معاك من أجل مصر بكفر الشيخ تبحث خطة التغطية الإعلامية للانتخابات

أمانة إعلام كلنا معاك من أجل مصر بكفر الشيخ تبحث خطة التغطية الإعلامية للانتخاباتالجمعة، 16 مارس 2018 07:16 م
جانب من الاجتماع
كفر الشيخ - محمد سليمان
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عقدت أمانة الإعلام بحملة كلنا معاك من أجل مصر بمحافظة كفرالشيخ، اليوم الجمعة، اجتماعا عاجلا بالمقر الرئيسى للحملة بكفر الشيخ، برئاسة الدكتور على أبو شوشة نائب رئيس جامعة كفر الشيخ أمين عام حملة كلنا معاك من أجل مصر بالمحافظة، وعلاء عبد الله أمين عام الإعلام بالأمانة العامة للحملة بالمحافظة، بحضور كل من عمرو سعدة رئيس رابطة الصحفيين بكفر الشيخ، والمهندس حسن الجمل المدير التنفيذى للحملة بكفر الشيخ، وجورج سمير أمين المهنيين بالحملة.
وتم خلال الاجتماع مناقشة خط أمانة الأعلام بالحملة، فى حشد الناخبين من أبناء مدن وقرى المحافظة المختلفة من خلال التغطية الإعلامية وحث الناخبين على الخروج والمشاركة كواجب وطنى، كما تم بحث خطة التغطية الإعلامية خلال فترة الانتخابات الرئاسية القادمة أيام 26 و27 و28 مارس الجارى، لضمان حصول محافظة كفر الشيخ على المركز الأول فى التصويت على مستوى الجمهورية كعادتها فى جميع الأحداث والفعاليات المختلفة خلال الفترة الماضية.
حضر الاجتماع عمرو سعده رئيس رابطة الصحفيين، ومجدى أبو العينين، وعبد القادر الشوادفى، وعبد الرحمن شهاب، وعدد من الصحفيين والإعلاميين من أعضاء اللجنة على مستوى المحافظة، وأمناء إعلام مراكز الرياض وبيلا ومطوبس والبرلس وقلين.
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