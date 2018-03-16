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الجمعة، 16 مارس 2018 04:55 م
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ألمانيا تحث روسيا على الشفافية فى قضية الهجوم بغاز أعصاب ببريطانيا

الجمعة، 16 مارس 2018 04:41 م
ألمانيا تحث روسيا على الشفافية فى قضية الهجوم بغاز أعصاب ببريطانيا المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل





برلين (رويترز)
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قال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن ألمانيا تعتقد أنه لا يوجد "بديل يعتد به" لوجهة نظر بريطانيا بأن مسئولية الهجوم بسلاح كيماوى على جاسوس سابق فى إنجلترا تقع على عاتق روسيا.

وقال المتحدث شتيفن زايبرت "ما حدث، استخدام غاز أعصاب مخصص للأغراض العسكرية من النوع الذي طوره الاتحاد السوفيتى، أول استخدام لهذا الغاز لأغراض هجومية منذ الحرب العالمية الثانية، هو حدث جسيم ومروع".

وأضاف "كان من الضروري بالنسبة للمستشارة "أنجيلا ميركل" والحكومة أن نظهر بوضوح تام أننا فى صف بريطانيا فى هذه المسألة" مشيرا إلى أن ألمانيا لم يطلب منها المساعدة فى التحقيقات البريطانية.

وقال "إذا جاءنا طلب فسنقدم المساعدة بالطبع، لكن أعتقد أن خبراء بريطانيا والأمم المتحدة لديهم قدرات مشابهة".

ورحب بقرار بريطانيا دعوة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للتحقق من النتيجة التى توصلت إليها لندن بأن روسيا هى المسئولة.

 


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