أكاديمية مصر للطيران للتدريب تنجح فى تجديد اعتماد المعهد القومى للجودة

أكاديمية مصر للطيران للتدريب تنجح فى تجديد اعتماد المعهد القومى للجودةالجمعة، 16 مارس 2018 02:11 م
صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران
كتبت رحاب نبيل
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نجحت أكاديمية مصر للطيران للتدريب فى تجديد شهادة الجودة من المعهد القومى للجودة التابع لوزارة التجارة والصناعة.
وهنأ صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران الأكاديمية بهذا النجاح، مشجعًا العاملين بها على ضرورة الحفاظ على هذا المستوى من الاتقان فى العمل، والذى يؤدى إلى رفع مستوى الخدمات التى تقدمها الأكاديمية لعملائها على كافة المستويات.
وفى السياق ذاته، صرح الطيار عبد الهادي الشقنقيري رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب أن الأكاديمية تسعى دائما إلى نشر ثقافة وأنشطة ومفاهيم الجودة وتحسين معايير الأداء بما يؤهلها لتنافس أفضل الكيانات الدولية، ولهذا جاء تجديد شهادة المعهد لتقديم خدمات التدريب في مجال نظم الجودة ISO 90001 ونظم إدارة سلامة الغذاء ISO 22000، وقد أضيفت إليهما مجال إدارة البيئة ISO 14001مما يعد هدفا جديدا أحرزته الأكاديمية في هذا الإطار.
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