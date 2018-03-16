أقارب طاقم الغواصة الأرجنتينية المفقودة يطالبون بمواصلة عمليات البحث







بوينوس أيرس (أ ف ب)

طالب أقارب طاقم الغواصة الارجنتينية المفقودة، فى جنوب المحيط الاطلسى منذ نوفمبر الفائت، خلال تظاهرة نظموها الخميس، الرئيس الارجنتينى ماوريسيو ماكرى بأن تتواصل عمليات البحث عن الغواصة الحربية المنكوبة.

وقال أنطونيو نيز والد احد البحارة المفقودين لوكالة "فرانس برس" خلال التظاهرة امام مقر الحكومة "ليس لدينا أحد يبحث عن ابنى والأشخاص ال43 الاخرين. لقد جئنا لنطلب من الرئيس أن يتكفل بالأمر".

وحمل المتظاهرون علما أرجنتينيا كبيرا كتبوا عليه "استمروا فى البحث عنهم!"، وهو نداء كانوا قد اطلقوه بعد بضعة أيام من اختفاء الغواصة فى 15 نوفمبر.

وقالت سوليداد ألانكاى قريبة احد البحارة المفقودين لفرانس برس "نجمع المال لاستئجار شركة خاصة يمكن ان تجدهم اينما كانوا".

وخصصت الحكومة الارجنتينية مكافأة قدرها 5 ملايين يورو "لمن يوفر معلومات وبيانات ذات جدوى" تساعد فى التوصل لموقع الغواصة وطاقمها المكون من 44 شخصا.

وقالت أسر الضحايا فى دعوتهم الالكترونية لجمع تبرعات بالعملة المحلية والاجنبية "نحن نبحث عن الحقيقة ويمكنكم الالتحاق بنا. نحن نجمع اموالا لتأجير سفن مزودة بأحدث التقنيات".

وفقدت الغواصة فى المحيط الاطلسى وشاركت نحو 24 دولة فى البحث عنها، ويعتقد الخبراء ان الغواصة غرقت على بعد نحو 450 كيلومترا عن سواحل باتاغونيا بعد ساعات على ابلاغها قيادة البحرية عن تسرب مياه وبداية حريق وخلل فى نظام البطاريات التى تدفع الغواصة العاملة بواسطة محركات ديزل.