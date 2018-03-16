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أسعار النفط اليوم الجمعة 16-3-2018 وارتفاع خام غرب تكساس

الجمعة، 16 مارس 2018 07:09 م
أسعار النفط اليوم الجمعة 16-3-2018 وارتفاع خام غرب تكساس نفط - صورة ارشيفية





كتب أحمد أبو حجر
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سجلت أسعار النفط اليوم الجمعة 16-3-2018 ارتفاع ملحوظ لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى فى العقود الآجلة تسليم أبريل، مسجلا زيادة خمسة سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 61.24 دولار للبرميل، بعدما صعد 23 سنتا عند التسوية أمس الخميس.

ويتجه الخام الأمريكى للهبوط 1.3 بالمئة هذا الأسبوع، بعد صعوده 1.3 بالمئة فى الأسبوع الماضى.

وزاد خام القياس العالمى مزيج برنت فى العقود الآجلة ستة سنتات إلى 65.18 دولار للبرميل، بعدما ارتفع 23 سنتا عند التسوية السابقة. ويتجه برنت للنزول 0.5 بالمئة هذا الأسبوع.

دفعت تقارير نشرت هذا الأسبوع المستثمرين للتركيز من جديد على احتمال أن تطغى زيادة المعروض على الارتفاع المتوقع فى الطلب على الخام خلال 2018.

وقالت وكالة الطاقة الدولية أمس الخميس إن المعروض العالمى من النفط زاد فى فبراير شباط بمقدار 700 ألف برميل يوميا عن مستواه قبل عام إلى 97.9 مليون برميل يوميا.

وذكرت الوكالة أن إمدادات المنتجين خارج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بقيادة الولايات المتحدة ستزيد 1.8 مليون برميل يوميا هذا العام مقابل زيادة بلغت 760 ألف برميل يوميا فى العام الماضي.

وتفوق زيادة المعروض توقعات وكالة الطاقة لنمو الطلب هذا العام والبالغة 1.5 مليون برميل يوميا.

وكانت الحكومة الأمريكية قالت يوم الأربعاء الماضى إن مخزونات الخام فى الولايات المتحدة ارتفعت أكثر من المتوقع لتزيد خمسة ملايين برميل، مرتفعة للأسبوع الثالث على التوالى.


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