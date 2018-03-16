أسعار العملات الجمعة 16- 3-2018 واستقرار سعر الدولار







كتبت: هبة حسام

استقرت أسعار العملات اليوم الجمعة 16-3-2018، أول أيام العطلة الأسبوعية على سعر أمس الخميس ختام التعاملات الأسبوعية، حيث استقرت أسعار عملات الدولار الأمريكى واليورو الأوروبى والجنيه الاسترلينى، والريال السعودى والدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى.

وننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى، حتى يتمكن القارئ من معرفة آخر التغيرات التى تطرأ على العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه، وذلك ووفقاً للبيانات الصادرة عن عدد مختلف من البنوك العاملة فى مصر خلال التعاملات اليومية

سعر الدولار فى مصر



سعر الدولار اليوم الجمعة استقر على سعر أمس الخميس ختام التعاملات الأسبوعية، وبلغ متوسط السعر اليوم وفقاً للبنك المركزى المصرى 17.5530 جنيه للشراء، و17.6832 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.5530 جنيه للشراء

17.6832جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر



17.54 جنيه للشراء

17.64 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.55 جنيه للشراء

17.65جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.55 جنيه للشراء

17.65 جنيه للبيع



سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.56 جنيه للشراء

17.66 جنيه للبيع

سعر اليورو الأوروبى اليوم

استقر سعر اليورو الاوروبى اليوم أمام الجنيه، على سعر أمس ختام تعاملات الأسبوع، مسجلا 21.62 جنيه للشراء، و 21.85 للبيع، فى ختام تعاملات البنك الأهلى

سعر الجنيه الاسترلينى اليوم



استقر سعر الجنيه الاسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، على نفس سعر أمس ختام التعاملات الاسبوعية، وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 24.43 جنيه للشراء 24.68 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك الأهلى المصرى.

سعر الدينار الكويتى اليوم

استقر سعر الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، على سعر أمس ختام التعاملات، مسجلا 58.47 للشراء، و58.89 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك الأهلى.

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر الريال السعودى اليوم الجمعة، على سعر ختام تعاملات الأمس الخميس ، بالغاً 4.67 جنيه للشراء، 4.70 جنيه للبيع، وفقاً لبيانات البنك الأهلى.