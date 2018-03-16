أسعار الذهب اليوم الجمعة 16-3-2018 فى مصر







كتب – إسلام سعيد

استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة 16-3-2018 فى سوق الصاغة بمصر، ليسجل عيار 21 وهو الأكثر تداولا فى السوق المصرى 649 جنيها للجرام، فى ظل تراجع الأوقية بقيمة دولارين فقط مسجلة 1321 دولار.

وأصبحت آخر أسعار الذهب فى مصر اليوم، كالتالى:



عيار 18: 556 جنيها

عيار 21: 649 جنيها

عيار 42: 741 جنيها

الجنيه الذهب : 5192 جنيها

الأوقية : 1321 دولارا

سعر الذهب



الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.

أسعار الذهب فى مصر يتحكم فيها عدة عوامل لعل أبرزها وأهمها هو سعر الأوقية العالمية ويليها سعر الدولار بالسوق المصرى، حيث يتأثر الذهب بشكل فورى بأى ارتفاع أو انخفاض فى سعر العملة الأمريكية.

سعر اوقية الذهب



وتعتبر الأوقية العالمية هى المحرك الرئيسى لسعر الذهب فى كافة دول العالم وتزن 31 جرام وترتبط بتغير أوضاع العملات الخمسة الكبرى أمام الدولار، وترتبط بقهوة وضعف العملة الأمريكية، فكلما ارتفعت العملة الأمريكية "الدولار" تراجعت الأوقية والعكس صحيح فى أغلب الأوقات.