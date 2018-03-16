أردوغان يتباهى بإطعام السوريين.. ودباباته تقصف المدنيين فى عفرين







اسطنبول (رويترز)

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الجمعة، قرارا اتخذه مجلس الوزراء التركى بالتبرع بما يصل إلى 100 ألف طن من دقيق الخبز للمدنيين الذين يعيشون فى سوريا.

من ناحية أخرى، أعلن متحدث باسم (قوات حماية الشعب) الكردية السورية، الخميس، أن القصف التركى لمدينة عفرين أدى إلى تشريد 10آلاف شخص فى غضون يومين فقط.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) أن المتحدث أوضح أن القصف التركى باستخدام الطائرات والمدفعية ضد سكان عفرين مازال مستمرا دون توقف وأجبر عشرة آلاف شخص - حتى الآن - على مغادرة منازلهم فى غضون يومين.