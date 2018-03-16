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أردوغان: على أمريكا سحب مسلحين من شرق الفرات بسوريا

الجمعة، 16 مارس 2018 03:14 م
أردوغان: على أمريكا سحب مسلحين من شرق الفرات بسوريا الرئيس التركى رجب طيب أردوغان





أنقرة (رويترز)
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قال الرئيس التركى رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة، إن على الولايات المتحدة سحب مسلحين أكراد سوريين من شرق نهر الفرات بسوريا إذا كانت تريد التعاون مع أنقرة.

وذكر أردوغان فى مؤتمر لحزب العدالة والتنمية الحاكم فى إقليم أرضروم بشمال شرق البلاد أن أنقرة لا تزال منفتحة على كل عروض التعاون فيما يتعلق بمدينة منبج السورية.

وقال إردوغان إنه غير متأكد من النهج الذى سيسلكه وزير الخارجية الأمريكى الجديد مايك بومبيو فى هذا الشأن.

 


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