أخبار الاقتصاد المصرى اليوم 16-3-2018







كتب: إسلام سعيد

فيما يلى أخبار الاقتصاد المصرى اليوم الجمعة 16-3-2018، وعلى رأسها ارتفاع ثروة رجل الأعمال المصرى ناصف ساويرس 7 مليارات جنيه خلال 10 أيام، وإشادة الدكتور ميرزا حسن المدير التنفيذى بالبنك الدولى بما تحقق من إصلاحات فى الاقتصاد المصرى.

إستعلم عن لجنتك الانتخابية

ويمكنك عزيزى القارئ أن تستعلم عن لجنت الانتخابية وبياناتك فى الانتخابات الرئاسية و التى ستجرى خلال 26 و 27 و 28 مارس الجارى، وذلك عبر رقم الخط الساخن 141، أو من خلال الاتصال عبر شبكات المحمول من خلال رقم 5151

البترول تدعو العاملين بالقطاع فى الخارج للمشاركة بالتصويت

وفى الأردن، خلال لقائه بالعاملين المصريين بالمشروعات البترولية بالأردن، أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أهمية المشاركة الإيجابية للعاملين بشركات البترول العاملة بالأردن (فجر المصرية وفجر الأردنية المصرية وبتروجت وإنبى وجاسكو) فى الانتخابات الرئاسية والتوجه للجان المخصصة للمصريين العاملين بالخارج التى بدأت فاعلياتها اليوم وتقديم صورة مشرفة تليق بقطاع البترول.

السياحة:14 الف معتمر أدو مناسك العمرة

وننتقل إلى عدد المعتمرين الذين أدوا مناسك العمرة منذ بداية الرحلات فى الأول من مارس الجارى حتى اليوم، سجل 14 ألف و300 معتمرا، بحسب ما أعلن محمد شعلان، وكيل أول وزارة السياحة، ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة

حصيلة شهادة امان خلال إسبوعين

ونجحت البنوك الـ4 المصدرة لشهادة أمان المصريين فى حصد مبيعات بقيمة 356 مليون جنيه خلال أسبوعين، وذلك عن طريق 2475 فرعًا، تمثل شبكة فروع بنوك هى الأهلى ومصر والقاهرة والزراعى المصرى، وفقًا لما أكدته قيادات البنوك الـ4

إعادة تشكيل مجلس الاعمال المصرى البريطانى

وأصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قراراً بإعادة تشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري البريطانى لمدة 3 سنوات برئاسة المهندس هشام مكاوى رئيس مجلس ادارة شركة بريتش بتروليم وعضوية كل من حسين شكرى ( شركة اتش سى للأوراق المالية ) وشريف البلتاجى ( شركة بلكو للحاصلات الزراعية ) والمهندس على عيسى ( نهضة مصر للحاصلات الزراعية ) والدكتور هانى سرى الدين ( سرى الدين للاستشارات الدولية ) والدكتور مهاب أحمد ( فارما اوفرسيز ) و علاء دياب ( بيكو الزراعية ) و حلمى فؤاد ( بنك HSBC ) والمهندس يحيى زكى ( دار الهندسة للاستشارات الهندسية ) والمهندس هانى محمود (فودافون مصر ) والدكتور احمد الشرقاوى ( مجموعة شركات رامو ) و كريم عوض ( اي اف جى هيرميس ) والمهندس محمد الكردانى (KAD ) و احمد الوصيف ( وينجز للسياحة والاستثمار ) وماجد ملاك ) مجموعة فنادق ومنتجعات تروبيتال)

قفزة جديدة لثروة ناصف ساويرس

وقفزت ثروة رجل الأعمال المصرى، ناصف ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، والبالغ من العمر 57 عامًا، لتسجل 7 مليارات دولار - ما يعادل 123 مليار جنيه - مقارنة بثروة تقدر بنحو 6.6 مليار دولار، يوم الثلاثاء 6 مارس 2018، بما يعادل 116.16 مليار جنيه، بزيادة قدرها نحو 400 مليون دولار، أى ما يعادل 7 مليارات جنيه خلال 10 أيام، وذلك بحسب ما قالت مجلة فوربس الأمريكية، اليوم الجمعة.

إشادة دولية بنتائج الاقتصاد المصرى

واستمرارا فى إشادة المؤسسات الدولية بما حققه الاقتصاد المصرى، قال الدكتور ميرزا حسن المدير التنفيذى بالبنك الدولى، خلال لقائه مع الوفد الإعلامى المرافق لبعثة طرق الأبواب، إن الإصلاح الاقتصادى فى مصر الذى قاده الرئيس عبد الفتاح السيسى يعالج مشاكل 40 سنة ولابد من تحمله حتى يتم جنى ثماره، معتبرا أن مصر أصبحت نموذجا يحتذى.

ولكن شدد ميرزا حسن على ضرورة نسف النظام التعليمى الحالى، خاصة أن سوق العمل حاليا لا يحتاج إلى80% من خريجى الجامعات