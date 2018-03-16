أحمد حسن مشيدا بمشاركة المصريين فى الانتخابات: وقت الجد الكل قال بلادى

أحمد حسن مشيدا بمشاركة المصريين فى الانتخابات: وقت الجد الكل قال بلادىالجمعة، 16 مارس 2018 08:11 م
الكابتن أحمد حسن
كتب هيثم سلامة
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أشاد الكابتن أحمد حسن، نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق لكرة القدم وعميد لاعبى العالم الأسبق، بمشاركة أبناء الجاليات المصرية فى الخارج والإدلاء بأصواتهم، موضحا أن الشعب المصرى فى وقت الجد يظهر حبه لبلاده.
وقال الكابتن أحمد حسن، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر":" الشعب المصري شعب عجيب فى التحدى.. رغم كل الظروف الصعبة والمشاكل اللي بيمر بيها لكن وقت الجد الكل قال بلادى بلادى لكى حبى وفؤادى فوق كل الأعادى".
أحمد حسن
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