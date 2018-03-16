video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 16 مارس 2018 08:14 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

أحمد حسن مشيدا بمشاركة المصريين فى الانتخابات: وقت الجد الكل قال بلادى

الجمعة، 16 مارس 2018 08:11 م
أحمد حسن مشيدا بمشاركة المصريين فى الانتخابات: وقت الجد الكل قال بلادى الكابتن أحمد حسن





كتب هيثم سلامة
إضافة تعليق

أشاد الكابتن أحمد حسن، نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق لكرة القدم وعميد لاعبى العالم الأسبق، بمشاركة أبناء الجاليات المصرية فى الخارج والإدلاء بأصواتهم، موضحا أن الشعب المصرى فى وقت الجد يظهر حبه لبلاده.  

وقال الكابتن أحمد حسن، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر":" الشعب المصري شعب عجيب فى التحدى.. رغم كل الظروف الصعبة والمشاكل اللي بيمر بيها لكن وقت الجد الكل قال بلادى بلادى لكى حبى وفؤادى فوق كل الأعادى".

أحمد حسن
أحمد حسن

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سفير مصر فى تل أبيب وطاقم السفارة يدلون بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة

الانتخابات الرئاسية

أحمد حسن

الشعب المصرى

الكابتن أحمد حسن

الجالية المصرية بالخارج




لا تفوتك
بالصور.. طفل بالزى العسكرى يشارك ناخبى الكويت أجواء التصويت

بالصور.. طفل بالزى العسكرى يشارك ناخبى الكويت أجواء التصويت

رغم تعنت قطر.. الأسر المصرية تشارك فى الانتخابات الرئاسية بالدوحه.. صور

رغم تعنت قطر.. الأسر المصرية تشارك فى الانتخابات الرئاسية بالدوحه.. صور

4 صعوبات تواجه الأهلى فى الجابون قبل مواجهة مونانا.. الغيابات تضرب المارد الأحمر.. رحلة طيران شاقة لمدة 11 تصيب اللاعبين بالإجهاد..أزمة الرطوبة العالية تفرض نفسها على البعثة..و"صداع" عبد الله السعيد يؤرق الجميع

4 صعوبات تواجه الأهلى فى الجابون قبل مواجهة مونانا.. الغيابات تضرب المارد الأحمر.. رحلة طيران شاقة لمدة 11 تصيب اللاعبين بالإجهاد..أزمة الرطوبة العالية تفرض نفسها على البعثة..و"صداع" عبد الله السعيد يؤرق الجميع

اليوم.. افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بمعبد حتشبسوت.. تكريم جميل راتب وغادة عادل والمخرج السنغالى موسى توريه.. وإهداء كلمة لروح يوسف شاهين من ماجدة الرومى

اليوم.. افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بمعبد حتشبسوت.. تكريم جميل راتب وغادة عادل والمخرج السنغالى موسى توريه.. وإهداء كلمة لروح يوسف شاهين من ماجدة الرومى

"ميرور" الإنجليزية: ريال مدريد يغرى ليفربول بـ"فاسكيز" لضم محمد صلاح

"ميرور" الإنجليزية: ريال مدريد يغرى ليفربول بـ"فاسكيز" لضم محمد صلاح

فيديو وصور .. توافد الناخبين على قنصلية مصر فى جدة

فيديو وصور .. توافد الناخبين على قنصلية مصر فى جدة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة