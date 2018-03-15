7 جرحى و13 مفقودا فى تحطم مروحية عسكرية بالسنغال







دكار (أ ف ب)

أعلن الجيش السنغالى، إصابة 7 أشخاص، وفقدان 13 آخرين إثر تحطم مروحية عسكرية كانت تقل مدنيين وعسكريين فى جنوب البلاد مساء الاربعاء، مشيرا الى ان عمليات البحث مستمرة للعثور على المفقودين.

وقال المتحدث باسم الجيش الكولونيل عبدو ندياى لوكالة فرانس برس إن المروحية كانت فى مهمة لنقل جثمان الى زيغوينشور فى كازامانس (جنوب) وسقطت فى ساعات المساء الاولى قبالة سواحل ميسيراه وسط مستنقعات المنغروف وهى نباتات تنمو فى مستنقعات مياهها مالحة.

واضاف ان المروحية كان على متنها 20 شخصا "هم طاقم من اربعة افراد ومدنيون"، مشيرا الى ان السكان المحليين "انقذوا بواسطة مراكبهم المصنوعة من جذوع الاشجار سبعة ركاب"، فى حين لا يزال البحث جاريا عن الباقين.