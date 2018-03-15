200 جنيه جديدة للطن.. اشتعال "البليت" عالميا يرفع سعر الحديد محليا







كتبت دانه الحديدى

أعلنت مجموعة من مصانع حديد التسليح المحلية عن زيادة جديدة فى الأسعار، بمتوسط 200 جنيه للطن، بسبب الارتفاع المتتالى فى أسعار خام البليت بالأسواق العالمية، وتسجيله 575 دولارا للطن.

وأعلنت مجموعة "بشاى" عن أسعارها الجديدة، بواقع 12 ألفا و900 جنيه للطن "تسليم المصنع"، وحديد المصريين 12 ألفا و850 جنيها للطن تسليم المصنع، والجيوشى للصلب 12 ألفا و850 جنيها للطن، بزيادة 200 جنيه عن آخر نشرة سعرية أعلنتها المجموعة قبل أسبوعين، وأعلنت شركة بيانكو عن أسعارها مسجلة 12 ألفا و750 جنيها للطن.

وفى سياق متصل، لم تعلن مصانع حديد عز عن أسعارها الجديدة، وسط توقعات بأن تعلن نسبة الزيادة الأحد المقبل، وقررت مصانع العشرى و"مصر ستيل" إيقاف إيداعات عملائها لحين إعلان أسعارها الجديدة بداية الأسبوع المقبل.

وقال طارق الجيوشى، عضو غرفة الصناعات المعدنية ورئيس مجموعة الجيوشى للصلب، إن وصول أسعار خام البليت عالميا لـ575 دولارا للطن أربك المنتجين فى كل الدول، ومنها المصانع المحلية، مشيرا إلى أن الأسواق العالمية غير مستقرة بسبب تضاعف أسعار مدخلات إنتاج خام البليت من أقطاب الجرافيت اللازمة لعمليات الصهر بسبب ندرته فى الأسواق العالمية.

وأشار "الجيوشى"، فى بيان صادر عنه اليوم الخميس، إلى أن الزيادة فى أسعار الحديد بالمصانع المحلية لا يمكن مقارنتها بمصانع الدول الأخرى، لافتا إلى أن المصانع المصرية تعتمد فى إعلان أسعارها على حساب متوسطات أسعار مدخلات الإنتاج، وعلى رأسها خام البليت.