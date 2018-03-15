16.7مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر منذ تولى السيسى







كتب إسلام سعيد

كشفت نيفين جامع، رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز ضخ 16.7 مليار جنيه لتمويل هذا القطاع مع بداية تولى الرئيس السيسى منصبه فى عام 2014، حتى نهاية شهر يناير 2018 الماضى، وهو ما يوازى حوالى 50 % من إجمالى التمويل الذى قدمه الجهاز طوال فترة عمله منذ 1992 والبالغ قدرها 34 مليار جنيه.

وأشارت فى بيان اليوم، إلى أن عدد المشروعات التى تم تمويلها للمرأة فى عهد الرئيس وصل إلى 44% من اجمالى التمويل الذى قدمه الجهاز خلال تلك الفترة وبذلك تضاعف عن السنوات الماضية والتى كانت مشروعات السيدات لا تتعدى 25% من حجم المشروعات الممولة.

وأشارت نيفين جامع، فى الكلمة التى ألقتها فى الملتقى الذى اقامته امانة المرأة بحملة دعم ترشيح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى لاستكمال مسيرة الإصلاح والتنمية و التى اقيمت بمقر جمعية سيدات مصر وبحضور الدكتورة هدى جلال يسى امينة المرأة بحملة كلنا معك من اجل مصر، إلى ان الجهاز يعمل على تنفيذ استراتيجية طموحة تتبناها الدولة والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس ادارة جهاز تنمية المشروعات للنهوض بالمرأة المصرية اقتصاديا وتشجيعها على ريادة الاعمال واستغلال طاقتها وامكانياتها فى العمل الحر وفى اقامة مشروعات توفر لها ولأسرتها حياة كريمةومردود اقتصادى يرفع من مستوياتهن المعيشية.

وأضافت أن الجهاز يتبنى تنفيذ العديد من المبادرات لخدمة المرأة المصرية بالتعاون مع العديد من الدول المانحة والمؤسسات القومية والجمعيات الأهلية ومنها برنامج دعم سيدات الأعمال، حيث تم تدريب 357 سيدة من صاحبات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على تطوير امكانياتهن الادارية والمحاسبية والتكنولوجية والتسويقية بهدف رفع كفاءة مشروعاتهم وتأهيلهم لامتلاك وادارة مشروعات اكبر، ومشروع قرية واحدة منتج واحد والذى يعمل على رفع كفاءة السيدات العاملات فى التجمعات الإنتاجية و توفير فرص افضل لتسويق انتاجهن و استفاد من هذا المشروع حوالى 900 سيدة وفتاة كما تم تدريب 561 سيدة على ادارة المشروعات متناهية الصغر و القيادات النسائية داخل تلك التجمعات.

وتابعت : بالإضافة إلى تدريب عدد 1286 سيدة وفتاة من خلال برنامج( تمكين فى مشروعك) بهدف تأهيلهم لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية فى الصغر. وايضا توفير الالاف من فرص العمل بمشروع تشغيل الفتيات فى مبادرات العناية بصحة الأم والطفل و مشروع رفع كفاءة رياض الأطفال بالتعاون مع البنك الدولي-الاتحاد الأوربى.