15محاضرة في اليوم الأول للمؤتمر السنوى الرابع لطب أمراض النساء بطب المنوفية

15محاضرة في اليوم الأول للمؤتمر السنوى الرابع لطب أمراض النساء بطب المنوفيةالخميس، 15 مارس 2018 09:27 م
جانب من المؤتمر
المنوفية - محمود شاكر
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قال الدكتورايمن شبانة رئيس المؤتمر السنوى الرابع لطب أمراض النساء والتوليد بطب المنوفية إن المؤتمر ناقش في يومه الأول خلال 3 جلسات علمية 15 محاضرة وبحث علمى تناولت الجديد فى استخدام المناظير فى حالات تأخر الإنجاب والجديد فى حالات الحقن المجهرى وكيفية الوصول إلى ولادة آمنة بدون مضاعفات فى الحالات الحرجة .
وأضاف الدكتور محمد سلامة أستاذ أمراض النساء أن المؤتمر تناول أيضا الجديد فى علاج تكيسات المبايض والتقنيات الحديثة فى متابعة الولادة والجنين داخل الرحم لتجنب حدوث مضاعفات من خلال ساعة تدريبية لشباب الأطباء.
واستعرض كيفية تشخيص وعلاج الأمراض المشتركة بين قسمى أمراض النساء والولادة والمسالك وخاصة حالات عدم التحكم فى البول.
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