12.1 مليون جنيه لتمويل مشروعات البنية الأساسية بالشرقية







الشرقية – إيمان مهنى

أعلن اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة قام بتقديم منح بقيمة 12 مليون و100 ألف جنيه لتمويل مشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة والتنمية المجتمعية ليوفر ما يقرب من 505 فرصة عمل حقيقية أمام الشباب الجاد الراغب في حياة كريمة وذلك في الفترة من 1 / 1 /2017 م حتى 31 / 12 /2017 م .



أشاد المحافظ بدور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتقديم منح تساهم في وخلق توفير عمل وتحسين مستوى مشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة والتنمية المجتمعية لدفع عجلة الإقتصاد والتنمية ،



ومن جانبه أوضح حسام شبكة مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالشرقية أن الجهاز قام بإستخراج عدد 1225 رخصة دائمة و1262 رخصة مؤقتة و532 سجل تجاري و799 بطاقة ضريبية و319 تأمينات و1242 رقم قومي وذلك في مجال الخدمات الغير مالية لتقديم أفضل الخدمات للعملاء والمستفيدين من الجهاز ،



وأضح رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أنه تم تنفيذ العديد من مشروعات الأشغال العامة والتنمية المجتمعية والتدريب بقيمة 12 مليون و100 ألف جنيه وهي كالتالي ،صرف مبلغ 1013.6 ألف جنيه مشروعات تنمية مجتمعية والتدريب كالآتي: مبلغ 655.4 ألف جنيه مشروعات تشغيل الشباب في حملات " نظافة ومحو أمية " ومبلغ 358.2 ألف جنيه للتدريب من أجل التشغيل لمشروعات شباب ضد البطالة ورسالة أمل لتأهيل وتوفير فرص عمل في مجال الحضانه ،صرف مبلغ 9.7 مليون جنيه لمشروعات الأشغال العامة وبيانها كالآتي: مبلغ 7.5 مليون جنيه في رصف الطرق الريفية و2.2 مليون في ترميم وحدات صحية ،صرف مبلغ 1.4 مليون جنيه في مجال التدريب من أجل التشغيل مع جمعية الشباب للسكان والتنمية والجمعية العامة لتدريب العاملين في ميادين الطفولة والأسرة.

كما أصدر اللواء خالد سعيد ، قراراً بسحب وإلغاء الترخيص لمستشفى القدس والكائن بطلحة بردين مركز الزقازيق وذلك لمخالفته للمادة 13 من القانون رقم 51 م / 1981 والمعدل بالقانون رقم 153 / 2004 بشأن تنظيم العمل بالمنشآت الطبية غير الحكومية .. ويأتي هذا الإجراء في إطار تنظيم العمل والتأكد من إستيفاء كافة الإشتراطات القانونية والصحية للمنشأت الصحية بنطاق دائرة المحافظة .

وذكر بيان أن وكيل وزارة الصحة بالشرقية تقدم بمذكرة للعرض على المحافظ لإستصدار قرار بالموافقة على إلغاء الترخيص رقم 60 م / 2002 لمستشفى القدس والكائن بطحلة بردين الزقازيق لمخالفته ﻷحكام القانون بشأن تنظيم العمل بالمنشأت الطبية غير الحكومية.