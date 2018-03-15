٢١٦ فائزا بقرعة الحج فى قنا

٢١٦ فائزا بقرعة الحج فى قناالخميس، 15 مارس 2018 02:01 م
فرعة الحج
قنا - هند المغربى - وائل محمد
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أعلنت مديرية أمن قنا، اليوم ، عن قرعة الحج لعام 1939 هجرية، بالصالة المغطاة بنادى قنا الرياضي، بحضور اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، واللواء علاء العياط مدير أمن قنا، والشيخ محمد الطراري، وكيل وزارة الأوقاف، ومحمد الفنجري، وكيل الشباب والرياضة.
وبلغ عدد المتقدمين بطلبات الحج في مراكز شرطة المحافظة التسعة 1260 طلب، فيما فاز 216 متقدم بالقرعة من بينهم 23كبار السن.
وجاءت أعداد الفائزين من مراكز المحافظة، بواقع 38 لقسم قنا، و20 لمركز ابوتشت،11 دشنا، 10 فرشوط، ١٧ قفط، و31مركز قنا،و28 قوص، و24 نجع حمادي، و14 نقادة.
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