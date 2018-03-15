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ولى العهد السعودى يتوعد: إذا طورت إيران قنبلة نووية فسنفعل نفس الشئ

الخميس، 15 مارس 2018 02:00 م
ولى العهد السعودى يتوعد: إذا طورت إيران قنبلة نووية فسنفعل نفس الشئ صاحب السمو الملكى الامير محمد بن سلمان





رويترز و(أ ف ب)
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قال صاحب السمو الملكى ولى العهد السعودى محمد بن سلمان، اليوم الخميس، مقابلة تلفزيونية أذيعت مقتطفات منها إن السعودية ستطور قنبلة نووية إذا أقدمت إيران على تلك الخطوة.

وقال ولى العهد فى المقابلة التى أجرتها معه قناة (سى.بى.إس) والمقرر بثها كاملة يوم الأحد إن المملكة العربية السعودية لا تريد حيازة أى قنبلة نووية لكنها ستطور دون شك مثل هذه القنبلة فى أسرع وقت ممكن إن أقدمت إيران على تلك الخطوة.

ونقلت (سى بى إس) عن صاحب السمو الملكى وى العهد السعودى أنه يشبه الزعيم الإيرانى آية الله على خامنئى بهتلر.


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