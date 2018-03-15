ولى العهد السعودى يتوعد: إذا طورت إيران قنبلة نووية فسنفعل نفس الشئ

ولى العهد السعودى يتوعد: إذا طورت إيران قنبلة نووية فسنفعل نفس الشئالخميس، 15 مارس 2018 02:00 م
صاحب السمو الملكى الامير محمد بن سلمان
رويترز و(أ ف ب)
إضافة تعليق
قال صاحب السمو الملكى ولى العهد السعودى محمد بن سلمان، اليوم الخميس، مقابلة تلفزيونية أذيعت مقتطفات منها إن السعودية ستطور قنبلة نووية إذا أقدمت إيران على تلك الخطوة.
وقال ولى العهد فى المقابلة التى أجرتها معه قناة (سى.بى.إس) والمقرر بثها كاملة يوم الأحد إن المملكة العربية السعودية لا تريد حيازة أى قنبلة نووية لكنها ستطور دون شك مثل هذه القنبلة فى أسرع وقت ممكن إن أقدمت إيران على تلك الخطوة.
ونقلت (سى بى إس) عن صاحب السمو الملكى وى العهد السعودى أنه يشبه الزعيم الإيرانى آية الله على خامنئى بهتلر.
إضافة تعليق
"القاصر بـ 7000 دولار".. تفاصيل مرعبة بأكبر قضية اتجار بالبشر.. الشبكة الدولة ضمت أصحاب مهن مختلفة ومحاسبين ومحاميين أجانب ومصريين تخصصوا فى زواج المتعة.."فيس بوك" وانستجرام" لاستدراج الفتيات و"واتس آب" للتواصل
قطر.. "دكتاتورية نهش القبور".. "تنظيم الحمدين" يجرد أبناء قبيلة الغفران المتوفين من جنسياتهم.. تهجر 6 آلاف قطرى من الإمارة فى حملة تنكيل ممتدة.. وبن سحيم: لا بديل عن التخلص من "شذوذ" حكام الدوحة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة