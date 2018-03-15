وكيل "تعليم كفر الشيخ" تطمئن على حالة الطالبة صاحبة محاولة الانتحار بمدرسة







كفر الشيخ – محمد سليمان

اطمأنت هناء شهاب وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ على حالة التلميذة "ريماس سعد عبد المولى"، 10 سنوات، بالصف الرابع الابتدائى، بمدرسة المعداوى الابتدائية، والمقيمة بمدينة بيلا، بعد محاولتها الانتحار بإلقاء نفسها من نافذة فصلها بالطابق الثانى بالمدرسة، وأصيبت بكسر فى الحوض، وتم نقلها إلى مستشفى بيلا المركزى، وتحويلها إلى مستشفى السلام بالمنصورة.

وقالت هناء شهاب أن حالة الطالبة مطمئنة، وأنها متواجدة بمنزلها لرغبة أسرتها فى علاجها على نفقتهم، مؤكدة أنها منحت الطالبة إجازة لمدة 3 أشهر وستعقد لها لجنة خاصة خلال امتحانات الفصل الدراسى الثانى. وأضافت شهاب لـ"اليوم السابع"، أنه تم نقل مدير مدرسة المعداوى لإدارة بيلا التعليمية لحين الانتهاء من التحقيقات، وإسناد مهام تيسير أعمال المدرسة لوكيل المدرسة، ومازالت التحقيقات مستمرة مع المشرف العام لليوم الدراسى ومشرف الدور.

وكانت قد شهدت مدرسة المعداوى الابتدائية التابعة لإدارة بيلا التعليمية بمحافظة كفر الشيخ، أمس الأربعاء، سقوط طالبة بالصف الرابع الابتدائى من الدور الثانى بالمدرسة، عقب انتهاء اليوم الدراسى، ما أدى إلى إصابتها بكسر فى منطقة الحوض. وتلقى اللواء أحمد صالح، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العميد محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بوصول الطالبة ريماس سعد عبد المولى 10 سنوات بالصف الرابع الابتدائى بمدرسة المعداوى الابتدائية، ومقيمة بمدينة بيلا إلى مستشفى بيلا المركزى، مصابة بكسر فى منطقة الحوض، وتم نقلها إلى مستشفى جامعة المنصورة.

وبسؤال مدير المدرسة، أكد أنه فوجئ هو والمدرسين العاملين بالمدرسة، بسقوط الطالبة من نافذة الفصل بالدور الثالث، بعد انتهاء اليوم الدراسى، خوفَا من تعدى أسرتها عليها، بعد أن فقدت قرطها الذهبى بالمدرسة. وبسؤال جد الطالبة ويدعى "محمد.ع. ك"، 61 سنة، بالمعاش، ومقيم بمدينة بيلا، اتهم إدارة المدرسة بالإهمال، مما أدى إلى إصابتها بالإصابات المشار إليها وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيق.

وقرر صلاح عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إجراء تحقيق عاجل مع مدير المدرسة والمشرف اليومى ومشرف الدور وسيتم رفع التقرير عقب الانتهاء من التحقيقات، مؤكداً أنه تابع حالة التلميذة التى تم نقلها لمستشفى السلام الدولى بالمنصورة.