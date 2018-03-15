"وكيل تعليم الغربية" يجتمع بمديري العموم لمراجعة الاستعدادات النهائية للانتخابات

"وكيل تعليم الغربية" يجتمع بمديري العموم لمراجعة الاستعدادات النهائية للانتخاباتالخميس، 15 مارس 2018 09:47 م
اجتماع وكيل التعليم لمراجعة الاستعداد للانتخابات الرئاسية
الغربيه محمد طارق
إضافة تعليق
عقد اليوم الشناوي عايد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اجتماعاً موسعاً مديري عموم المديرية والإدارات التعليمية العشر، علي مستوي المحافظة.
تناول الاجتماع مراجعة الاستعدادات النهائية للانتخابات الرئاسية، والتأكيد علي جميع العاملين بالمشاركة في الانتخابات، والالتزام بالتعليمات الواردة من الوزارة واحتساب الأيام المخصصة للانتخابات الرئاسية اجازة فقط لطلاب المدارس المخصصة كمقرات للجان الانتخابية، واستمرارالدارسة في باقى المدارس.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على بدء التجهيز للقوافل التعليمية والمراجعات النهائية للمراحل المختلفة ، التأكيد علي أن يقتصر الاحتفال بالمناسبات المختلفة من خلال كلمة في طابور الصباح تماشيا مع الظروف التى تمر بها البلاد.
إضافة تعليق
أبطال يقودهم بطل.. رسائل رجال القوات المسلحة فى الندوة التثقيفية الـ27.. الرئيس السيسى: مستعد ألبس الأفرول وأقاتل لتحيا مصر.. ويؤكد: "أقسم بالله لو سقطت مصر لضاعت الأمة".. وأبناء الشهداء للرئيس: سنكون أبطال
"حق مريم لن يضيع" موجة غضب مصرية تجتاح مواقع التواصل للمطالبة بالقصاص للشابة المقتولة فى بريطانيا.. السقا وزينة وإنجى علاء ينضمون للحملة.. وابنة عم مريم: المستشفى لم تعطى أسرتها تقارير عن الحالة حتى الآن
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة