"وكيل تعليم الغربية" يجتمع بمديري العموم لمراجعة الاستعدادات النهائية للانتخابات







الغربيه محمد طارق

عقد اليوم الشناوي عايد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اجتماعاً موسعاً مديري عموم المديرية والإدارات التعليمية العشر، علي مستوي المحافظة.

تناول الاجتماع مراجعة الاستعدادات النهائية للانتخابات الرئاسية، والتأكيد علي جميع العاملين بالمشاركة في الانتخابات، والالتزام بالتعليمات الواردة من الوزارة واحتساب الأيام المخصصة للانتخابات الرئاسية اجازة فقط لطلاب المدارس المخصصة كمقرات للجان الانتخابية، واستمرارالدارسة في باقى المدارس.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على بدء التجهيز للقوافل التعليمية والمراجعات النهائية للمراحل المختلفة ، التأكيد علي أن يقتصر الاحتفال بالمناسبات المختلفة من خلال كلمة في طابور الصباح تماشيا مع الظروف التى تمر بها البلاد.