وكيل تعليم الدقهلية يكرم الفائزين فى مسابقة القرآن الكريم والمخترعين isef

كرم على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم الفنى بالدقهلية، اليوم 30 طالبا وطالبة من الفائزين فى مسابقة القران الكريم، و44 طالبا وطالبة من الفائزين فى مسابقة isef وذلك بحضور كل من مدير إدارة طلخا التعليمية خيرى سيد أحمد، وعماد الدومانى مدير ادارة أجا التعليمية، ومحمود محمد موجه عام اللغة العربية، وسعد محمد موجه عام التربية الإسلامية وموجهين اللغة العربية والدينية.

وبدء التكريم بتلاوة أيات من القرآن الكريم والسلام الجمهورى ، وأشار على عبد الرؤوف بسعادته الغامرة بالطلبة حفظه القرأن الكريم وبوصول ١٠ طلاب من المخترعين والمبتكرين على المراكز الأول فى مسابقة iesf وتمنى أن يحقق أبنائنا حفظه القرآن الكريم المراكز الأولى فى مسابقة القران الكريم التى تم تصفيتها يوم ٢٠١٨/٢/٢١ المنتظر إعلان نتيجاتها.

وتخلل الحفل فقرات غنائية ثم تم توزيع شهادات التقدير على الطلبه ثم تم تسليم درع التميز إهداء من إدارة طلخا التعليمية لوكيل الوزارة عرفانا منهم بجهوده العظيمة المبذولة لانجاح العملية التعليمية وتطويرها.