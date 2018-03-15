وكيل "الصيادلة": النقيب لم يستقيل والانتخابات المبكرة لن تناقش بالعمومية







كتبت آية دعبس

قال الدكتور عصام عبد الحميد، وكيل النقابة العامة للصيادلة، إنه خلال اجتماع مجلس النقابة مساء أمس الأربعاء، تم مناقشة إعلان بعض أعضاء المجلس نيتهم فى التقدم بالاستقالة من النقابة، عبر صفحات "فيس بوك"، وإن كانت لديهم النية فى التقدم فعليا بها، مشيرا إلى أنه لا أحد من أعضاء المجلس كاملا والدكتور محى عبيد نقيب الصيادلة، تقدم باستقالته.

وأضاف عبد الحميد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم خلال الاجتماع التوافق على وضع المشكلات التى شهدتها النقابة خلال الفترة الماضية، إلا أنه عند بداية مناقشة حادثة التعدى على الصيدلى إسلام عبد الفاضل، أثناء تواجده بمقر النقابة، حدث خلاف، حيث أصر على مجلس النقابة الانتصار لحق الصيدلى، مما أدى إلى عدم اكتمال انعقاد اجتماع المجلس، ومناقشة ما يتم إدراجه فى بنود الجمعية العمومية المقرر لها الأثنين المقبل.

وأوضح وكيل نقابة الصيادلة، أن إجراء انتخابات مبكرة للنقابة لم يتم إدراجة بالعمومية، ولن يتم طرح الأمر بالعمومية، لافتا إلى أن سحب الثقة من مجلس النقابة يحتاج إلى حضور 50%+ 1، وفى حال إلزام الجمعية العمومية للمجلس بتقديم استقالات يحتاج أيضا نسبة الحضور نفسها.

وكان الدكتور محيى عبيد النقيب العام للصيادلة، قد دعا كل أعضاء الجمعية العمومية للمشاركة فى الجمعية العمومية العادية للموافقة على إجراء انتخابات مبكرة على مقعد النقيب وكامل مقاعد المجلس، بالتزامن مع إعلان الدكتور حسام حريرة الأمين العام ، والدكتورة منى المهدى عضو المجلس استقالتهما من النقابة، عبر صفحاتهم على موقع "فيس بوك".

ومن المقرر أن يتم عقد الجمعية العمومية العادية، لنقابة الصيادلة، الأثنين المقبل، بمقر اتحاد نقابات المهن الطبية بالأزبكية، لمناقشة تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن ميزانيتى عامى 2015 و2016.