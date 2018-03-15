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وفود الكاميرون وغانا ونيجيريا المشاركة بمعسكر الشباب الأفريقى تصل القاهرة

الخميس، 15 مارس 2018 10:31 م
وفود الكاميرون وغانا ونيجيريا المشاركة بمعسكر الشباب الأفريقى تصل القاهرة مطار القاهرة الدولي





كتب محمد طنطاوى
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استقبل مطار القاهرة الدولى اليوم الخميس وفود دول الكاميرون وغانا ونيجيريا المشاركة فى فعاليات معسكر الشباب الأفريقى، والذى يضم شباب من دول حوض النيل ووسط وغرب أفريقيا، وتنفذه وزارة الشباب والرياضة بالأقصر على مدار 6 أيام، ابتداء من غد الجمعة.

ومن المقرر أن يصل خلال الساعات القليلة القادمة وفود دول إثيوبيا وكينيا والسودان وجنوب السودان المشاركة فى فعاليات المعسكر، والذى يهدف إلى تبادل الثقافات بين الشباب الأفارقة وتعزيز الصداقات بينهم، وإتاحة مساحة نشاط لشباب القارة السمراء للتعبير عن هويتهم.

وقامت سلطات المطار بتخصيص فرق من العلاقات العامة لاستقبال الضيوف الأفارقة المشاركين فى الفعاليات، وتم استضافتهم بإحدى صالات الترانزيت تمهيدا لسفرهم على متن رحلات الشركة الوطنية مصر للطيران المتجهة الى الاقصر.

 


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