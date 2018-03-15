وفد من مجلس النقابة العامة للأطباء يزور مستشفى المنيرة العام

وفد من مجلس النقابة العامة للأطباء يزور مستشفى المنيرة العامالخميس، 15 مارس 2018 01:01 م
نقابة الأطباء - أرشيفية
كتبت آية دعبس
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زار وفد من النقابة العامة لأطباء مصر، مستشفى المنيرة العام، ضمن جدول الزيارات الدورية للمستشفيات للتواصل مع الأطباء.
والتقى الوفد الذى ضم الدكتورة منى مينا، أمين عام مساعد النقابة العامة، والدكتورة سناء فؤاد، أمين عام نقابة أطباء القاهرة، والدكتور أحمد شوقى الشيخ، أمين صندوق نقابة أطباء القاهرة، بلقاء مدير عام المستشفى الدكتور أشرف شفيع و بعض من مساعديه، تم خلاله عرض آخر مستحدثات الواقع الطبى ومشاكله ومشاكل نقص المستلزمات بالمستشفيات.
وزار الوفد العيادات الخارجية وشملت النفسية والنساء والتوليد والمسالك والأنف والأذن والباطنة والأطفال والرمد والعظام والروماتيزم.
وتم عرض القضايا والأمور النقابية و جهود النقابة المستمرة من أجل تحسين أوضاع الأطباء المهنية و المادية و الاجتماعية و من ذلك قضية بدل العدوى التى تنظر امام المحكمة الادارية العليا من اجل رفع بدل العدوى الى بدل عادل و منطقى للاطباء واعضاء المهن الطبية و كذلك صياغة النقابة لمشروع قانون المسؤلية الطبية الذى يناقش الان بمجلس النواب تمهيدا لإقراره ، الذى يحسن بشكل كبير ممارسة الطب فى مصر و سيحدد مسؤلية الطبيب بشكل واضح.
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