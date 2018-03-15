وفد جامعة الأزهر برئاسة "عامر" يبحث أوجه التعاون مع رئيس جامعة الخرطوم







كتب لؤى على

شهد وفد جامعة الأزهر فى الخرطوم برئاسة الدكتور يوسف عامر نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب مراسم عقد اتفاقية تعاون بين اتحاد الجامعات الإفريقية واتحاد الجامعات السودانية، صباح اليوم الخميس، على هامش المشاركة فى افتتاح مقر المكتب الإقليمى لاتحاد الجامعات الإفريقية لقطاع شرق إفريقيا.

وسافر عامر والوفد المرافق له بناء على دعوة من رئيس جامعة الخرطوم، لبحث أطر التعاون ومساهمة الأزهر فى نقل الخبرات بالمجالات الدينية والطبية.

وقال نائب رئيس الجامعة، إن لقاء اليوم مع رئيس جامعة الخرطوم استهدف تبادل وجهات النظر حول أوجه التعاون فى التعليم والبحث العلمى وتبادل الخبرات، ضمن فعاليات مشاركة جامعة الأزهر فى افتتاح المكتب الإقليمى لاتحاد الجامعات الإفريقية بجامعة الخرطوم.

وقدم عامر لرئيس جامعة الخرطوم إصدارات مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، بالإضافة إلى إصدارات مركز الأزهر للترجمة.

كما قدم رئيس جامعة الخرطوم درع الجامعة لرئيس وفد جامعة الأزهر، مشيدًا بدور الأزهر وأهميته فى الحفاظ على الوسطية والاعتدال، ومؤكدًا على أهمية استفادة الجميع من الأزهر فهو منارة العلم التى تشع أنوارها على شتى بقاع الأرض.