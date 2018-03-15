وصول 96 رحلة مصرية لمطار القاهرة خلال 24 ساعة

وصول 96 رحلة مصرية لمطار القاهرة خلال 24 ساعةالخميس، 15 مارس 2018 10:51 م
مطار القاهرة الدولي
كتب محمد طنطاوى
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شهد مطار القاهرة الدولى، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وصول 96 رحلة دولية وداخلية سيرتها الشركة الوطنية مصر للطيران على متنها 6 آلاف و231 راكبا من مختلف الجنسيات قادمين في رحلات مباشرة الى مصر وآخرين فى رحلة ترانزيت.
ووصلت المطار 68 رحلة دولية قادمة من عدة دول عربية وأجنبية، فيما وصلت إلى المطار 26 رحلة رى قادمات من المدن السياحية المصرية وكان على متنها نحو ألفى راكب.
وقامت سلطات المطار بالتعاون والتنسيق مع العلاقات العامة بشركة مصر للطيران، بتخصيص فرق من إدارتى العلاقات العامة بالشركتين لاستقبال وتوجيه الركاب وتسفير ركاب الترانزيت، وشهدت معظم الرحلات وصولا فى مواعيدها المقررة حسب جدول التشغيل.
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