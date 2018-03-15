وصول وسفر 2235 راكب بموانئ البحر الأحمر وتداول 522 شاحنة







البحر الأحمر - عماد عرفة

قال ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر ،إن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهى مسرة ، الحرية2 ، النوى اكسبريس وعلى متنهم 279 راكب و 81 شاحنة بضائع و7 شاحنة عفش ركاب و11 سيارة ، كما تغادر السفينة عمان وعلى متنها 45 راكب و34 شاحنة و1 سيارة .

فيما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 107 راكب و88 شاحنة و9 سيارة وغادرت ثلاث سفن وهى مسرة ، الحرية2 ، النوى اكسبريس وعلى متنهم 336 راكب و151 شاحنة بضائع و11 سيارة .

على جانب أخر ، يشهد ميناء الغردقة مغادرة العبارة القاهرة وعلى متنها 114 راكب و14 سيارة .

وفى نفس السياق ، يشهد ميناء نويبع وصول وسفر 1354 راكب وتداول 161 شاحنة ، حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا وعلى متنها 167 راكب و4 براد و7 تريلا و2 سيارة تصدير ، كما تغادر السفينتين سينا وبريدج وعلى متنهم 38 براد و3 تريلا .

بينما شهد الميناء بالأمس استقبال ثلاث سفن وهى برنسيسة ، سينا ، بريدج وعلى متنهم 244 راكب و32 براد و13 تريلا و24 سيارة تصدير و4 باص جيت، فيما غادرت ثلاث سفن وهى برنسيسة ، سينا ، بريدج وعلى متنهم 943 راكب و45 براد و19 تريلا و1 سيارة و2 باص جيت .