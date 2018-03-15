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وصول الضابط وأمين الشرطة المتهمين بقتل عفروتو

الخميس، 15 مارس 2018 12:45 م
وصول الضابط وأمين الشرطة المتهمين بقتل عفروتو عفروتو- أرشيفية





كتب كريم صبحى
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وصل منذ قليل معاون مباحث قسم المقطم وأمين الشرطة المتهمين بقتل ضربا محمد عبدالحكيم الشهير بـ"عفروتو" عمدًا لمحكمة عابدين لنظر ثانى  جلسات محاكمتهما أمام محكمة جنايات القاهرة.

 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار جعفر نجم الدين وعضوية المستشار هشام  السيد وأحمد الغندور

وكانت  نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية جنوب القاهرة أحالت معاون مباحث قسم المقطم وأمين شرطة محبوسين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، ووجهت لهم النيابة العامة تهمة ضرب أفضى إلى موت واحتجاز شخص دون وجه حق.

 

جاء قرار النيابة العامة عقب تسلم تقرير الطب الشرعى بالواقعة، والذى كشف عن وجود كسر بالضلع الأيسر للمجنى عليه "عفروتو"، مما نتج عنه تهتك للطحال ونزيف شديد بالبطن.

 

كما تلقت النيابة العامة تحريات المباحث الجنائية والأمن العام حول الواقعة، واستمعت لأقوال 2 من أصدقاء عفروتو وشهود الواقعة بالقسم ورئيس مباحث قسم المقطم وعدد من أفراد الأمن وقوة الضبط، والتى أكدت واقعة التعدى على المجنى عليه.


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