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وسائل إعلام سورية: مجموعة من المدنيين غادرت الغوطة عبر معبر جديد

الخميس، 15 مارس 2018 11:25 ص
وسائل إعلام سورية: مجموعة من المدنيين غادرت الغوطة عبر معبر جديد خروج المدنيين بالغوطة الشرقية بسوريا





رويترز
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قالت وسائل إعلام سورية رسمية اليوم الخميس، إن مجموعة أخرى من المدنيين غادرت الغوطة الشرقية الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة عبر معبر جديد.
 
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، بدء هدنة إنسانية فى الغوطة الشرقية، حسبما أفادت وكالة انترفاكس للأنباء، وتوقعت الوزارة أن يغادر 100 مدنى على الأقل الغوطة اليوم.

أفادت وكالة إنترفاكس للأنباء أن روسيا تتوقع أن يغادر 100 مدنى على الأقل الغوطة الشرقية بسوريا اليوم الخميس، حيث أُعلن عن وقف جديد لإطلاق النار في المدينة.


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