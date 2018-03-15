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وزير قطاع الأعمال يبحث فرص الشراكة مع "ماهيندرا" الهندية فى مجال السيارات

الخميس، 15 مارس 2018 12:15 م
وزير قطاع الأعمال يبحث فرص الشراكة مع "ماهيندرا" الهندية فى مجال السيارات جانب من اللقاء





كتب عبد الحليم سالم
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التقى خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام، وفدًا من مجموعة "ماهيندرا" الصناعية الهندية برئاسة بوبى سلوان المدير العام للمجموعة بمنطقة شمال إفريقيا، حيث تم التباحث حول فرص التعاون والشراكة بين المجموعة والشركات التابعة للوزارة العاملة فى مجال صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.

وقال بيان للوزارة اليوم الخميس، إن هذا اللقاء يأتى فى إطار جهود وزارة قطاع الأعمال العام لإعادة هيكلة وتطوير الشركات التابعة لها، وتحقيق الاستغلال الأمثل للطاقات الإنتاجية المتاحة من خلال البحث عن فرص الشراكة مع شركات القطاع الخاص التى تتمتع بقدرات عالية فى النواحى الإدارية والفنية والمالية والتسويقية.

واستمع الوزير، خلال الاجتماع، إلى عرض من وفد الشركة عن نشاط المجموعة الهندية فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والمصانع التى أنشأتها فى دول أخرى مثل تركيا والجزائر، إضافة إلى أولويات الاستثمار لدى الشركة فى مصر لإنتاج جرارات زراعية ومولدات.

وأكد الوزير على ترحيب الوزارة بالتعاون مع المجموعة الهندية، داعيًا إياهم إلى سرعة إنجاز دراسات التطوير والقيام بالزيارات اللازمة لمواقع وخطوط إنتاج الشركات التابعة للوزارة التى يرتبط نشاطها بإنتاج المركبات بأنواعها والصناعات المغذية لها، وذلك بهدف التوصل فى أقرب وقت لتصور متكامل لنموذج الشراكة المناسب لكلا الطرفين.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة "ماهيندرا" الهندية تضم عددًا من الشركات بحجم استثمارات يبلغ 19 مليار دولار، وتعمل فى نحو 20 قطاع صناعى يشمل صناعة السيارات ومكوناتها، والمعدات الزراعية، والصلب، والعقارات، الخدمات المالية واللوجستية، وتكنولوجيا المعلومات، كما أن لديها فروع فى حوالى 100 دولة.


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