وزير خارجية كوريا الشمالية يتوجه للسويد وسط تحضيرات لاجتماع ترامب وكيم







رويترز

قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، إن وزير الخارجية الكورى الشمالى رى يونج هو توجه إلى السويد عبر بكين وسط تحضيرات لاجتماع مزمع بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.

وأدلى المتحدث باسم الخارجية الصينية لو كانغ بهذه التعليقات فى إفادة صحفية دورية فى بكين.

وأكدت السويد الزيارة، وقالت وزارة خارجيتها إن الوزير الكورى الشمالى سيصل إلى البلاد اليوم الخميس فى زيارة تستغرق يومين يلتقى خلالها مع وزيرة الخارجية مارجوت وولستروم.

وقالت الوزارة فى بيان إن الوزيرين سيتناولان التمثيل الدبلوماسى السويدى للولايات المتحدة وكندا واستراليا نظرا لعدم وجود تمثيل دبلوماسى لتلك الدول فى كوريا الشمالية فضلا عن مناقشة الوضع الأمنى على شبه الجزيرة الكورية.