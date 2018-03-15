وزير خارجية روسيا يزور اليابان 21 مارس الجارى







موسكو (أ ش أ)

أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن وزير الخارجية سيرجى لافروف يعتزم زيارة طوكيو يومى 21 و22 مارس الجارى للقاء نظيره اليابانى تارو كونو.

وقالت زاخاروفا - خلال مؤتمر صحفى اليوم الخميس، "من المقرر أن يبحث الوزيران مجموعة كاملة من قضايا التعاون الثنائى بين البلدين، بما فى ذلك القضايا السياسية والتجارية والاقتصادية والثقافية والإنسانية".

وأوضحت أن اللقاء بين لافروف وكونو سيتطرق أيضا إلى المشاكل الملحة على جدول الأعمال الدولي، بما فى ذلك الوضع فى شبه الجزيرة الكورية وسوريا والتعاون فى صيغ متعددة الأطراف.

وأكدت زاخاروفا أن هذا اللقاء يُكمل سلسلة الاتصالات والمباحثات، التى تمت بين وزيرى خارجية البلدين والتى عقدت فى النصف الثانى من عام 2017 وأوائل عام 2018.