وزير خارجية بريطانيا: لن نسلم عينة من غاز الأعصاب إلى روسيا







لندن (أ ش أ)

أكد وزير الخارجية البريطانى بوريس جونسون أن بلاده ستسلم عينة من غاز الأعصاب المستخدم في "تسميم" العميل الروسى المزدوج سيرجى كريبال وابنته فى لندن، إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية؛ لإجراء اختباراتها الخاصة، لكنها لن تقوم مباشرة بتسليم روسيا عينة من الغاز.

وقال جونسون - في تصريح نقلته شبكة "سكاى نيوز" البريطانية اليوم الخميس، "لا نعتقد أن بريطانيا وروسيا ستدخلان فى حرب باردة أخرى"، مطالبا المواطنين بعدم الشعور بالتوتر حيال ذلك.

وأعرب جونسون عن اقتناعه بأن روسيا ستستغرق عقودا للتعافى من طرد دبلوماسييها من بريطانيا، على خلفية قضية "تسميم" الجاسوس الروسى السابق سيرجي سكريبال.

يشار إلى أن السفير الروسى لدى بريطانيا ألكسندر ياكوفينكو كان قد طالب الخارجية البريطانية بتقديم عينات من المادة السامة التي استخدمت ضد سكريبال وابنته يوليا.