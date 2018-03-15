وزير القوى العاملة يهنئ محافظ الفيوم بالعيد القومى للمحافظة







كتب محمود راغب

هنأ وزير القوى العاملة، محمد سعفان، الدكتور جمال سامى محافظ الفيوم، وشعب المحافظة، بمناسبة العيد القومى للفيوم، الذى تحتفل به المحافظة اليوم ويحل فى الخامس عشر من مارس كل عام.

وقال "سفعان"، فى برقية تهنئة لمحافظ الفيوم، إن "هذا اليوم يوافق ذكرى خالدة فى وجدان الشعب المصرى، ذكرى مقاومة أبناء الفيوم للاحتلال الإنجليزى، بقيادة ابن الفيوم المناضل حمد باشا الباسل، خلال ثورة 1919 بقيادة الزعيم سعد زغلول".

وأعرب وزير القوى العاملة فى برقيته، عن تقديره العميق للجهود المبذولة لرفع المعاناة عن كاهل أبناء المحافظة، والسعى الدؤوب لتحسين الخدمات والارتقاء بها بوجه عام، متمنيا للمحافظة وشعبها استمرار التقدم والرقى وقيادة وطننا العزيز للأمام.