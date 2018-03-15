وزير القوى العاملة يسلم اليوم 75 عاملا عقود عملهم بإحدى دول الخليج

وزير القوى العاملة يسلم اليوم 75 عاملا عقود عملهم بإحدى دول الخليجالخميس، 15 مارس 2018 07:00 ص
محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب
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يشهد محمد سعفان وزير القوى العاملة، اليوم الخميس ، بديوان عام الوزارة ، تسليم 75 عاملا عقود عملهم بإحدى الدول الخليج ، فى اطار دور الوزارة لتوفير فرص العمل بالخارج.
يذكر أن محمد سعفان وزير القوى العاملة، شهد مؤخرا، بمقر الوزارة ، تسليم 80 عقدا لسائقين للعمل بإحدى الشركات بدولة خليجية، براتب شهرى بالبدلات، ما يوازى 7600 جنيه مصرى تقريبا، فضلا عن توفير السكن والمواصلات وتذاكر الطيران.
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