وزير القوى العاملة يسلم اليوم 75 عاملا عقود عملهم بإحدى دول الخليج







كتب محمود راغب

يشهد محمد سعفان وزير القوى العاملة، اليوم الخميس ، بديوان عام الوزارة ، تسليم 75 عاملا عقود عملهم بإحدى الدول الخليج ، فى اطار دور الوزارة لتوفير فرص العمل بالخارج.

يذكر أن محمد سعفان وزير القوى العاملة، شهد مؤخرا، بمقر الوزارة ، تسليم 80 عقدا لسائقين للعمل بإحدى الشركات بدولة خليجية، براتب شهرى بالبدلات، ما يوازى 7600 جنيه مصرى تقريبا، فضلا عن توفير السكن والمواصلات وتذاكر الطيران.