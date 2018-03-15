وزير الطاقة الروسى: تصريحات ماى حول خفض واردات الغاز ذات دوافع سياسية







موسكو (أ ش أ)

قال وزير الطاقة الروسى ألكسندر نوفاك إن التصريحات التى أدلت بها رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماى بشأن خفض واردات بلادها من الغاز الروسى "ذات دوافع سياسية" ولا تشجع المنافسة.

وأضاف نوفاك - فى تصريحات اليوم الخميس، للصحفيين أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية - "نزود أوروبا بالغاز فى هذه الحالة على أساس الطلب طبقا لشروط تنافسية بالكامل وسنواصل العمل فى هذه البيئة التنافسية، ومثل هذه القرارات ذات دوافع سياسية ولا تستهدف توسيع نطاق المنافسة فى السوق الأوروبية".

وأشار نوفاك إلى أن بريطانيا لها كامل الحرية فى اختيار سياستها الخاصة بالطاقة، فمن حق كل مؤسسة تجارية وكل دولة أن تختار سياسة الطاقة الخاصة بها.

وكانت ماى قد أوضحت فى وقت سابق أمام مجلس العموم البريطانى أن بريطانيا لا تفضل اختيار روسيا عند البحث عن موردين للغاز الطبيعى وتحاول البحث عن دول أخرى للاضطلاع بهذا الدور.