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وزير الزراعة يكلف بتكثيف الحملات البيطرية بقرى المحافظات

الخميس، 15 مارس 2018 09:43 ص
وزير الزراعة يكلف بتكثيف الحملات البيطرية بقرى المحافظات الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة





كتب عز النوبى
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تلقى الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تقريرا حول أنشطة القوافل البيطرية والإرشادية التى تم إرسالها إلى قرى محافظة الدقهلية، لدعم وإرشاد وتوعية المربيين، وتقديم الخدمات العلاجية للحيوانات بالمجان.

 

ونفذت القوافل البيطرية خدماتها بقرية أويش الحجر بمركز المنصورة، وقرية بساط كريم الدين بمركز شربين، حيث تم تزويد القوافل بالأدوية اللازمة والأجهزة الحديثة لتشخيص وفحص الحيوانات.

 

وبحسب التقرير بلغ إجمالى الحالات التى تم تقديم الخدمات العلاجية لها، إلى 7503 حالة دواجن، و163 رأس من الأغنام، و160 رأس من الخيول، و473 رأس من الأبقار والجاموس، فضلا عن 10 حيوانات أليفة.

 

وكلف وزير الزراعة الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطرى بالمحافظات المختلفة، ومركز البحوث الزراعية ممثلا فى معهد بحوث التناسليات الحيوانية ومعهد بحوث الصحة الحيوانية، بتكثيف الحملات البيطرية بالقرى المختلفة فى كافة المحافظات، للتيسير على المربيين، فضلا عن التركيز على المناطق الأكثر احتياجا وتوفير العلاج والتحصينات اللازمة لحيواناتهم، كذلك مراعاة تطبيق التقنيات الحديثة للفحص التناسلى والتلقيح الاصطناعى والجراحة والتحسين، فضلا عن عقد الندوات الإرشادية والتدريب.

 

وشدد وزير الزراعة على أن عمل القوافل يجب أن يشمل أيضا تقديم التوعية والإرشاد للمربيين، والتعرف على المشاكل التى تواجههم والعمل على حلها فورا، للتيسير عليهم ورفع العبء عن كاهلهم.


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