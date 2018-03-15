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وزير الدفاع البريطانى: على روسيا أن تتنحى وتخرس.. والخارجية الروسية ترد

الخميس، 15 مارس 2018 02:33 م
وزير الدفاع البريطانى: على روسيا أن تتنحى وتخرس.. والخارجية الروسية ترد وزير الدفاع البريطانى





وكالات الأنباء
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أعلن وزير الدفاع البريطانى، جيفين ويليامسون، اليوم الخميس، أن بلاده تنتظر رد موسكو على طرد الدبلوماسيين الروس من بريطانيا، وأنه يرى أن على روسيا أن "تتنحى جانبا وتخرس"، حسبما ذكرت وسائل إعلام روسية. 

وقال الوزير البريطانى: "ما الذى سنفعله، سوف ننظر كيف سترد روسيا على ما فعلناه، هذا عمل فظيع وقاس، الذى قامت به روسيا فى سالزبورى، لقد ردينا عليه. بصراحة، على روسيا أن تتنحى جانبا وتخرس".

وأضاف ويليامسون: "لندن ستقيم بدقة كل الخطوات وردود الفعل الروسية، لكن من الخطأ التقدير مسبقا بما ستكون ردة الفعل الروسية".

وردت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على تصريحات وزير الدفاع البريطانى مؤكده أن كلماته الموجهة لروسيا تدل على توتر لندن وإن لديها ما تخفيه.

وكتبت زاخاروفا عبر حسابها على الفيسبوك: "على ما يبدو أن وزير الدفاع البريطاني أعلن أن روسيا يجب ألا تتخذ إجراءات الرد، بل عليها أن تتنحى وتخرس. وماذا يمكن أن يقول وزير الدفاع في بلد يخفي ظروف استخدام المواد السامة على أرضه ولا يرغب فى نقل المعلومات المتاحة، كما يلزم بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية ؟ لدى لندن ما تخفيه، الشركاء متوترون".

 


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