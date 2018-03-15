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الخميس، 15 مارس 2018 03:56 م
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وزير الخارجية البحرينى يلتقى نائب نظيره اليونانى فى المملكة

الخميس، 15 مارس 2018 03:44 م
وزير الخارجية البحرينى يلتقى نائب نظيره اليونانى فى المملكة العاهل البحرينى





المنامة (أ ش أ)
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التقى وزير الخارجية البحرينى الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، اليوم الخميس، نائب وزير الخارجية اليونانى جورجيوس كاتروجالوس، وذلك فى إطار زيارته الرسمية لمملكة البحرين.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" أن الشيخ خالد أعرب -خلال اللقاء- عن اعتزازه وتقديره لما وصلت إليه علاقات الصداقة القائمة بين البلدين من تطور، مستعرضًا سبل تعزيزها وتطويرها لآفاق أوسع، مؤكدًا أهمية تبادل الزيارات بين مسئولى البلدين لتنمية علاقات التعاون فى مختلف المجالات وتعزيز أطر التنسيق المشترك نحو مختلف القضايا.

من جانبه، أشاد كاتروغالوس بمسار علاقات الصداقة بين البلدين والتى تشهد نموًا مستمرًا، مؤكدًا تطلع اليونان إلى مزيد من التعاون مع البحرين بما يعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين، متمنيًا لمملكة البحرين دوام التقدم والرخاء.

 


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