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وزير التموين: الاحتياطى الاستراتيجى من الزيت والسكر يكفى 4 أشهر

الخميس، 15 مارس 2018 11:59 ص
وزير التموين: الاحتياطى الاستراتيجى من الزيت والسكر يكفى 4 أشهر الدكتور على المصيلحى وزير التموين و التجارة الداخلية





كتب مدحت وهبة
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قدم وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحى، تقريرا لرئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل حول توافر المخزون الاستراتيجى من السلع الغذائية الأساسية لدى وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاتها التابعة.

 

واستعرض التقرير مدى كفاية المخزون الاستراتيجى من السكر الذى تجاوز 4.4 شهرا، كما ارتفع الاحتياطى الاستراتيجى من المخزون والتعاقدات من زيت الطعام المستخرج من بذرة فول الصويا وعباد الشمس إلى 4.7 شهرا، و بلغ المخزون الاستراتيجى من القمح 3.2 شهرا، وهو ما يكفى احتياجات البلاد من إنتاج الخبز المدعم لما بعد دخول موسم حصاد القمح المحلى، بمعدل إنتاج يبلغ 250 مليون رغيف يوميا، كما بلغ رصيد السوق المحلى من الأرز 7 شهور.

 

وأوضح الوزير أن ارتفاع الاحتياطات من السلع الأساسية إلى معدلات آمنة، جاء تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى وجه بتوفير السيولة المالية اللازمة لتدبير الاحتياجات بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزى.

 

وأشار الوزير إلى أن إتاحة السلع و توافرها في الأسواق ساهم في خفض معدلات التضخم إلى 14.3 % خلال شهر فبراير 2018 مقابل متوسط 31.7% خلال نفس الشهر من عام 2017 .. ووجه الوزير كافة الأجهزة الرقابية بتكثيف الحملات على الأسواق خلال الفترة المقبلة .


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وزير التموين

الاحتياطى الاستراتيجى

الزيت

السكر




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