وزير التعليم العالى يشهد مراسم التعاون بين جامعتى الإسكندرية وبيروت







الإسكندرية - هناء أبو العز

شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي صباح اليوم الخميس، مراسم توقيع اتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية وجامعة بيروت العربية في مجالات التعليم بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، والأنشطة الطلابية والثقافية، وتبادل الزيارات والوفود الطلابية بين الجامعتين، وكذلك إعارة الأساتذة للوفاء باحتياجات جامعة بيروت العربية وذلك بمقر الجامعة ببيروت.

يأتى ذلك انطلاقا من العلاقات التاريخية المتميزة بين جامعة اﻻسكندرية وجامعة بيروت العربية، واهتمام كلتا الجامعتين باستمرار اواصر العلاقات اﻻكاديمية، واستكمال فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى ما بدأ فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر من تعميق لعلاقات الإخاء بين الجامعتين.

وخلال مراسم توقيع الاتفاقية أكد الوزير على عمق الروابط التاريخية والأكاديمية بين جامعتي الاسكندرية وجامعة بيروت العربية والتي تعمقت منذ إنشاء جامعة بيروت العربية عام 1960 بدعم كامل من جامعة الإسكندرية التى تمدها بمعظم طاقمها التعليمى، مشيرًا إلى دور جامعة الإسكندرية في دعم جامعة بيروت العربية من خلال الكوادر البشرية من أعضاء هيئة التدريس والخبراء بما يخدم التطور الأكاديمي والثقافي للجامعتين.

وأكد رئيس جامعة الإسكندرية على أهمية هذه المناسبة التى تعد انطلاقة جديدة للتعاون المثمر بين الجامعتين وترسيخا للعلاقات المتميزة بين جمهورية مصر العربية ودولة لبنان الشقيقة وما يعكسه ذلك من ضرورة لبعث روح التعاون مرة اخري بين جامعة اﻻسكندرية بعراقة تاريخها وجامعة بيروت العربية بعظم واقعها.

وتنص الاتفاقية على التعاون بين الجامعتين في مجالات التعليم العالي والإشراف على الرسائل العلمية، وكذا الندوات والمؤتمرات العلمية، واستخدام المختبرات والمعامل والمكتبات الجامعية، بالإضافة إلى تدريب طلاب جامعة بيروت العربية في مستشفيات جامعة الإسكندرية وعيادتها الأكلينيكية، وذلك وفقًا لحاجة جامعة بيروت العربية.

كما تنص الاتفاقية على أن تكون أولوية الإعارات للتدريس بجامعة بيروت العربية من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية، وفي حال عدم وجود التخصصات المطلوبة لجامعة الإسكندرية تتم الاعارات من غيرها من الجامعات المصرية، على أن تقوم جامعة بيروت العربية عند الحاجة بطلب أساتذة زائرين.