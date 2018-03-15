وزير الاتصالات يستقبل سفير ألمانيا لبحث التعاون التكنولوجى بين البلدين







كتبت هبة السيد

استقبل المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يوليوس جيورج لوى، سفير ألمانيا الاتحادية فى مصر، وتناول اللقاء تعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى مجال الاتصالات، خاصة مشروعات التحول الرقمى، والمدن الذكية، وتصنيع الإلكترونيات، ودعم الإبداع التكنولوجى.

وأكد "القاضى" خلال اللقاء، العلاقات المتميزة التى تجمع مصر وألمانيا فى مجالات متعددة، منها التعاون المشترك فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى أنه يتم حاليا الإعداد لزيارة وفد من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لألمانيا خلال الشهر المقبل.



وزير الاتصالات وسفير ألمانيا بالقاهرة

وأوضح الوزير، أن الاستثمار فى تأهيل الكوادر البشرية ودعم الإبداع التكنولوجى، أحد الركائز الرئيسية لاستراتيجية قطاع الاتصالات حتى 2025، من خلال نشر المناطق التكنولوجية فى كل المحافظات، فضلا عن إقامة مجمعات الإبداع التكنولوجى فى الجامعات المصرية، وتنفيذ المبادرة الرئاسية "رواد تكنولوجيا المستقبل" لبناء قدرات الشباب والنشء فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات، وتدريب طلبة المدارس على أحدث التكنولوجيات وأساسيات البرمجة، مشيرا إلى التطور الكبير الذى تشهده مصر فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خاصة المتعلقة بالإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال.

واستعرض المهندس ياسر القاضى خلال اللقاء، المشروعات التى تنفذها وزارة الاتصالات لتحقيق التحول نحو المجتمع الرقمى، بالتعاون مع كل الوزارات والأجهزة والهيئات فى الدولة، وأبرزها مشروع تكامل قواعد البيانات القومية، والمشروعات التى تستهدف رفع كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين باستخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأشار الوزير، إلى استراتيجية الدولة لبناء مدن ذكية، والمقرر إنشاؤها اعتمادا على النظم التكنولوجية الحديثة، موضحا عدد من أهم الجوانب والتفاصيل التى حققتها مصر لتوطين صناعة الإلكترونيات، وخططها لجذب استثمارات جديدة، وتعميق الصناعات التكنولوجية المتخصصة فى إطار المبادرة الرئاسية لتصميم وصناعة الإلكترونيات التى أثمرت عن تصنيع أول هاتف محمول بـ45% مكون محلى.

من جانبه، رحب يوليوس جيورج لوى، سفير ألمانيا بالقاهرة، بالزيارة التى ينظمها وفد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، برئاسة الوزير ياسر القاضى، إلى ألمانيا خلال أبريل المقبل، والتى ستشهد زيارات لعدد من المراكز البحثية والتعليمية والتدريبية، إضافة لعقد عدد من اللقاءات مع كبرى الشركات الألمانية العاملة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.