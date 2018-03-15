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وزير الإسكان: جار تنفيذ 15 مشروعاً لمياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا

الخميس، 15 مارس 2018 09:22 ص
وزير الإسكان: جار تنفيذ 15 مشروعاً لمياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان





كتب أحمد حسن
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صرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه يجرى تنفيذ 6 مشروعات لمياه الشرب بمحافظة المنيا، بتكلفة 902 مليون جنيه، وهى (مشروع محطة مياه أبو قرقاص وشبكاتها، بطاقة 204/153 آلاف م3/يوم، ومن المقرر الانتهاء منه جزئياً بطاقة 102 ألف م3/يوم، في يونيو 2018، ومشروع محطة مياه الفرجانى، بطاقة 8.5 ألف م3/يوم، ومشروع محطة مياه نزلة البدرمان، بطاقة 8.5 ألف م3/يوم، ومشروع استكمال شبكات مياه مغاغة والعدوة، ومن المقرر الانتهاء منها يونيو 2018، ومشروع توسعات محطة مياه سمالوط، بطاقة 34 ألف م3/يوم، ومشروع محطة مياه نزلة أسمنت، بطاقة 8 آلاف م3/يوم، ومن المقرر الانتهاء منهما يونيو 2019.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى: يجري أيضاً تنفيذ 9 مشروعات للصرف الصحي بمحافظة المنيا، بتكلفة 979 مليون جنيه، وهي (صرف صحي المنيا - الغابة الشجرية بالمنيا - استكمال شبكات صرف صحي بنى مزار - استكمال شبكات صرف صحي مطاى - استكمال شبكات صرف صحى سمالوط - استكمال شبكات صرف صحى ملوى (شبكات مستجدة)- توسعات محطة العدوة - محطة معالجة نزلة البدرمان - محطة معالجة ابوقلته)، لخدمة حوالي 960 ألف نسمة.

وأشار إلى أنه يجرى توصيل خدمات الصرف الصحى لـ17 قرية، وسيتم الانتهاء من 4 منها شهر يونيو 2018، وهي (صرف صحي قرية تانوف – ديرمواس، صرف صحي قرية صفانية – العدوة، صرف صحي قرية حرز – أبوقرقاص، صرف صحي قرية ابوجرج – بنى مزار) وسيتم الانتهاء من 3 قرى أخرى شهر ديسمبر 2018، وهي (صرف صحي قرية صفط الشرقية – المنيا، صرف صحي منطقة غرب المنيا، صرف صحي قرية اتليدم – أبوقرقاص)، وسيتم الانتهاء من 8 قري شهر يونيو 2019، وهي (صرف صحي قرية البدرمان – ديرمواس، صرف صحي قرية نزلة البدرمان – ديرمواس، صرف صحي قرية طمبو – بنى مزار، صرف صحي قرية ابشاق الغزال- بنى مزار، صرف صحي قرية اولاد جويد – ابوقرقاص، صرف صحي قرية كدوان – المنيا، صرف صحي قرية دهروط ونزلة دهروط – مغاغة، صرف صحي قرية ابا البلد – مغاغة)، كما يجري توصيل خدمات الصرف الصحي لقريتي داقوف، واسطال – سمالوط، بجانب الانتهاء من قرية طهنشا – المنيا.‏‫


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الإسكان

مياه الشرب

الصرف الصحي




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