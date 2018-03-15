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وزير الأوقاف: تكريم أبطال أكتوبر لمسة وفاء من القوات المسلحة لأبنائها

الخميس، 15 مارس 2018 10:55 م
وزير الأوقاف: تكريم أبطال أكتوبر لمسة وفاء من القوات المسلحة لأبنائها الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف





كتب - إسماعيل رفعت
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تعليقا على تكريم بعض أبطال أكتوبر المجيد 1973 صرح وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة مبروك بأن هذا التكريم لمسة وفاء وعرفان بالجميل من قواتنا المسلحة الباسلة لأبنائها العظماء الأبطال الذين أعطوا وضحوا من أجل هذا الوطن.

وقال الوزير فى بيان رسمى: قد جاء علينا الدور لنؤدي حق هذا الوطن علينا جميعا ، فتحية لهؤلاء الأبطال ، وتحية لكل شهدائنا العظام ، وتحية لأمهات الشهداء وذويهم أجمعين ، وتحية لقواتنا المسلحة الباسلة ، وتحيا مصر عزيزة أبية مرفوعة الهامة والقدر على مر الأزمنة والعصور .

 

 


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ابطال اكتوبر

تكريم ابطال اكتوبر

الرئيس السيسى

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